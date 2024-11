El uniformado estadounidense que salvó la vida de la menor de 8 años que cayó en el estanque congelado y evitó una tragedia en Cambridge.

La valiente actuación de la oficial Michelle Archer en una jornada gélida en Cambridge, Estados Unidos, el 17 de diciembre de 2023, evitó un horrible desenlace.

NEW: Vermont State Police trooper heroically saves an 8-year old girl from a freezing cold pond after she fell through the ice.

HERO!

Vermont State trooper Michelle Archer was seen on footage plunging into the freezing pond to rescue the child.

The girl’s 6-year old sibling… pic.twitter.com/SblTQiBrMd

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 13, 2024