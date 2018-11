¿Qué siente un hombre cuando hace la posición de ‘cucharita’?

Mucho se dice sobre el placer sexual, pero a la hora de describirlo pocas veces se encuentran referencias, fue así como la revista Cosmopolitan buscó el testimonio de varios chicos para que relataran la sensación que les producen las posiciones sexuales.

En este caso tomaremos las declaraciones al ser indagados por la posición de ‘cucharita’.

1. Me gusta. Te da una sensación de verdadera intimidad en el sexo. Y cuando tanto de tu cuerpo está en contacto con el de ella, la fricción es muy hot. SJ

2. No lo he hecho mucho, de hecho prefiero ser la cuchara chica. Me imagino que no es la norma, pero me da igual. AK

3. ¿Cuál es la ventaja? Es difícil moverse y no se puede ser muy creativo. Para un momento breve puede ser, pero no da para más. NZ

4. Me gusta porque puedo estar así por mucho tiempo, con movimientos lentos para excitarla y me gusta que mis manos y mi boca estén libres para acariciarla. La veo como un segundo acto del juego precio antes de la acción. Es ideal para una cita de miércoles. CA

