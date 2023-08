¡Qué peligro! Niño pierde un dedo por banda de supermercado en mal estado

Hace poco se conoció la denuncia de una familia que vivió un pésimo momento, luego de que el dedo de su pequeño hijo quedara atascado en una banda de supermercado, haciendo que lo perdiera.

Según cuenta su madre, este fin de semana el niño de cinco años estaba con sus padres comprando un helado en un supermercado de la localidad de Usme, al sur oriente de Bogotá, cuando se presentó el lamentable accidente.

Para un noticiero la señora contó que estaban pagando los alimentos, cuando el menor puso su mano en la cinta trasportadora de artículos y al estar en mal estado, le agarró el dedo al niño.

En una rápida reacción, su padre le sacó el dedo de la máquina a su hijo y lo trasladó a un centro médico, pues ningún trabajador le brindó ayuda. Sin embargo, luego de los exámenes de rayos x, el personal médico le dio la dura noticia de tener que amputar el dedo índice del menor.

“Llegamos al hospital, le hacen un rayo X, un tipo de examen donde el cirujano me dice que hay que amputar el dedo porque la máquina lo trozó por completo (…) Para mí es muy fuerte verlo como no puede dormir del dolor como ya dice que ya no puede coger un lápiz para escribir, es una situación fuerte y les pido que ellos me ayuden”, detalló Yenni Farley, madre del niño.

También aprovechó para dejar claro que los dueños del establecimiento no se han pronunciado sobre lo sucedido, ni asumido su responsabilidad por la máquina en mal estado.

“Nadie nos ha respondido, la aseguradora no se pronuncia con nosotros. A mí me tocó auxiliar a mi hijo, llevarlo al hospital porque aquí nadie nos dio los primeros auxilios”, dijo la mujer.

