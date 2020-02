¡Qué ‘papelón’! Wilder Medina estuvo a punto de ‘darse bala’ con un compañero, por eso lo sacaron de Santa Fe

El recordado exfutbolista antioqueño Wilder Medina reveló después de mucho tiempo por qué tuvo que abandonar Independiente Santa Fe, equipo que le dio una nueva oportunidad después de su rehabilitación.

El goleador confesó que su salida del ‘León’ capitalino no fue por reiterativas lesiones como se llegó a plantear, como causa de su supuesta renuncia a las finas del rojo capitalino, sino de problemas con uno de sus compañeros.

Medina aseguró en el programa La Red que tuvo roces con un compañero al que consideraba le faltaba humildad, por lo que estuvo a punto de irse a golpes, considerando la posibilidad de ‘darse bala’, por lo que el club habría decidido sacarlo de sus filas.

“Tuve un problema personal con un compañero, con el que no nos caemos bien. A él le faltaba humildad (…) El problema fue casi de golpes, nos íbamos a ir casi a matarnos, como a bala”, aseguró el exfutbolista antioqueño.

A pesar de que Medina no reveló cuál fue el excompañero con el que no se llevaba bien y estaba a punto de pelear, aseguró que se trató de un referente del club y detalló que gracias a otra persona se calmó y no cometió una ‘locura’.