Puntos de concentraciones, marcha de este martes 9 de abril

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció movilizaciones para el martes 9 de abril.

Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores salen a las calles a apoyar las reformas del presidente Gustavo Petro y rendirle homenaje a las víctimas de la violencia en Colombia.

En Medellín la convocatoria se hizo para que los manifestantes lleguen a la Plaza Mayor.

Sigue al canal de WhatsApp de Orden Público

«Se invita a los colombianos a participar de la movilización del próximo martes 9 de abril, en todo el territorio nacional, por las víctimas, las reformas sociales y los derechos de los colombianos», dice la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT

Le puede interesar: Sicario acabó con la vida de un hombre en el barrio San Pedro, Medellín

Horarios y puntos de concentraciones: marcha 9 de abril

– Bogotá: 9:00 am, la salida será desde el Parque Nacional a la Plaza de Bolívar

– Medellín: A partir de las 10:00 a.m. desde la sede de ADIDA en la calle 57 #42-70 hasta el Palacio de Justicia.

– Barranquilla: Desde las 3:00 p.m. La salida será en la cancha del barrio El Carmen y llegará al Monumento de Jorge Eliécer Gaitán.

– Cali: 9:00 a.m. en el Hospital Universitario del Valle

– Montería: 8:00 am con punto de salida el Parque Los Laureles

– Cartagena: 4:00 pm con salida desde el antiguo Colegio Cooperativo Pie de la Popa hasta la Plaza de la Paz

– Manizales: 9:00 am el punto de salida es el Cable Plaza hasta la Plaza de Bolívar

– Florencia: 9:00 am desde el Polideportivo Versalles

– Yopal: 8:00 am en el Parque La Herradura

– Popayán: 9:00 am en la Chirimía

– Valledupar: 8:00 am con salida desde la glorieta de La Ceiba hasta la plazoleta de la Gobernación del Cesar

– Quibdó: 9:00 am siendo el punto de salida el Parque El Centenario hasta la Catedral

– San José del Guaviare: 8:30 am desde el Puente peatonal, frente a la IE-CDR

– Neiva: 8:00 am desde el Hospital Universitario de Neiva hasta la Gobernación del Huila

– Villavicencio: 9:00 a.m. en el Parque Central

– Ibagué: 9:00 a.m. con salida desde la Casa del Maestro hasta el Parque Murillo Toro

– Tunja: Desde las 9:00 a.m. El punto de salida será la Universidad UPTC y se movilizarán hasta la Plaza de Bolívar

Compartimos información de nuestros sindicatos @ASEDAROFICIAL @AsodeguaG @SindicatoSIMAC sobre la convocatoria para la movilización de mañana. ¡Vamos a las calles! pic.twitter.com/M3ByuyAm9L — fecode (@fecode) April 8, 2024

Más noticias de Colombia