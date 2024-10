En el marco del Día Nacional de la Conmemoración de las Víctimas del conflicto armado, distintas entidades del Distrito acompañan las movilizaciones y hacen presencia en los puntos de concentración para garantizar la seguridad.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá. dispuso de su equipo de Gestores y Gestoras de Convivencia y Diálogo Social, quehacer presencia y acompañamiento en los puntos de concentración:

– Plaza de Bolívar

– Parque Nacional

– Cra 7ma # 12 C

– Plazoleta de Banderas

– Centro Memoria Paz y Reconciliación

– Universidad Nacional

– Las movilizaciones se tienen previstas que lleguen a la Plaza de Bolívar desde el Parque Nacional y la Universidad Nacional.

Desde la secretaría de movilidad recomiendan tener en cuenta estos puntos de concentración para evitar quedar atrapado en trancones.

Otras cuidados se unirán a la movilizaciones en el día de la conmemoración de las víctimas

– Medellín: A partir de las 10:00 a.m. desde la sede de ADIDA en la calle 57 #42-70 hasta el Palacio de Justicia.

– Barranquilla: Desde las 3:00 p.m. La salida será en la cancha del barrio El Carmen y llegará al Monumento de Jorge Eliécer Gaitán.

– Cali: 9:00 a.m. en el Hospital Universitario del Valle

– Montería: 8:00 am con punto de salida el Parque Los Laureles

– Cartagena: 4:00 pm con salida desde el antiguo Colegio Cooperativo Pie de la Popa hasta la Plaza de la Paz

– Manizales: 9:00 am el punto de salida es el Cable Plaza hasta la Plaza de Bolívar

– Florencia: 9:00 am desde el Polideportivo Versalles

– Yopal: 8:00 am en el Parque La Herradura

– Popayán: 9:00 am en la Chirimía

– Valledupar: 8:00 am con salida desde la glorieta de La Ceiba hasta la plazoleta de la Gobernación del Cesar

– Quibdó: 9:00 am siendo el punto de salida el Parque El Centenario hasta la Catedral

– San José del Guaviare: 8:30 am desde el Puente peatonal, frente a la IE-CDR

– Neiva: 8:00 am desde el Hospital Universitario de Neiva hasta la Gobernación del Huila

– Villavicencio: 9:00 a.m. en el Parque Central

– Ibagué: 9:00 a.m. con salida desde la Casa del Maestro hasta el Parque Murillo Toro

– Tunja: Desde las 9:00 a.m. El punto de salida será la Universidad UPTC y se movilizarán hasta la Plaza de Bolívar

