Le dio puño y pata hasta dejarlo inconsciente para robarle el celular

En un video de cámara de seguridad quedó la terrible golpiza que recibió un hombre, al parecer, el sujeto lo habría dejado inconsciente por robarle el celular.

El hecho que ocurrió a plena luz del día en una calle de Nueva York, en Estados Unidos, fue publicado por las autoridades que piden ayuda para lograr dar con el paradero del agresor.

Lea también: A punta de chancla separaron a pareja que tenía sexo desenfrenado en una playa

El sospechoso se acercó a un hombre de 68 años, lo agredió y le rompió la muñeca y la nariz, dice la Policía en el tuit. Un comerciante que auxilió a la víctima aseguró que él estaba inconsciente.

El delincuente que llegó en bicicleta y no le dio oportunidad a la víctima de defenderse de los puños y patadas que recibió, es buscado por las autoridades de Estados Unidos.

🚨WANTED for ROBBERY: On 7/24/21 at approx 9:05 AM, in the vicinity of Pitkin Ave and Barbey St in Brooklyn, the suspect approached a 68-year-old male, assaulted him, causing a broken wrist & nose, then removed his property. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/SLpC72eRhS

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 25, 2021