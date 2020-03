¿Puede o no hacer ejercicio por estos días, mientras perdure la contingencia ambiental?

Medellín y el Área Metropolitana viven por estos días una contingencia ambiental, que ocasiona que las partículas de contaminación no logren salir a la atmósfera, lo que empeora la calidad del aire. Tras esto, son muchos los mitos que las personas tienen, en especial sobre la actividad física, pues consideran que no se puede hacer ejercicio mientras el aire no sea óptimo.

Ante esta situación, Minuto 30 conversó con Rita Almanza, líder del programa de Epidemiología de la Secretaría de Salud, quien explicó que si bien la contaminación podría ser nociva, no necesariamente se deban tomar medidas tan extremas como dejar de hacer deporte. Es más, añadió que la actividad física antes ayuda a evitar que la exposición a los contaminantes sea perjudicial.

También indicó que la mejor manera de hacer el deporte es en espacios cerrados, como coliseos o en la misma vivienda, con el fin de evitar la exposición, pero señaló que el deporte, acompañado de buena alimentación y buenos hábitos no tendrían por qué perjudicarlo mientras se vive la crisis ambiental.