Autoridades de Irán condenaron a 10 años y seis meses de prisión a dos jóvenes que publicaron un video en el que se les ve bailando.

Video tomado de Twitter: @hdagres

Medios de comunicación indicaron que el Tribunal Revolucionario de Teherán, los condenó por «fomentar la impureza y la indecencia».

Los jóvenes que fueron capturados en su casa y que no tuvieron derecho a un abogado para su defensa; además de la privación de la libertad les prohibieron realizar actividades en redes sociales y salir del país.

An Iranian court sentenced Amir Ahmadi and Astiaj Haghighi to 10.5 years in prison each for publishing this video of them dancing next to Tehran's Azadi Square.

Their families are reportedly under pressure not to talk about their arrest. #MahsaAminihttps://t.co/JuP3qr8ukf pic.twitter.com/La2d7OySnm

— Holly Dagres (@hdagres) January 30, 2023