Proyecto secreto de Shakira y el significado del color de vestido

Proyecto secreto de Shakira es revelado por cercano colaborador y el significado del color de vestido de la audiencia.

«Así es la vida» programa de Telecinco España, reveló que la cantante viene adelantando un «Proyecto» que se tendría que ver con cámaras de video que la han venido acompañando desde hace varias semanas. Al entregar los $7.5 millones de dólares en la corte, vieron que varias cámaras la siguen de forma personal. El detalle del periodista José Antonio Avilés, se centra en que detectaron que «vieron una cámara de vídeo en el interior del vehículo que llevaba a Shakira hasta la Audiencia Provincial de Barcelona». Y curiosamente el camarógrafo «es la misma persona que la acompañaba en esa furgoneta grabando también grabó todo en Sevilla» en los Latin Grammy. Por lo que ese material anticiparía un documental de su vida. El color del traje en la audiencia por su color rosa significa: «infancia e inocencia» y ha sido llamado el vestido «de la inocencia».

SHAKIRA EN COLOR ROSA Y EN VIDEO PROYECTO



El Dato: Cuentan que no sería la primera vez que Shakira esté en un documental pero si la primera vez que ella lo produzca. Hace 15 años salió (Shakira: The barefoot girl — The true story), un documental producido por Carlos Vanegas, que la representó la barranquillera de 1991 a 1993. Y quien hizo un libro no autorizad por ella en el 2008 de su vida.

