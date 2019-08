Proyecto minero Quebradona, que se desarrollaría en Jericó, no tendría respaldo si Mauricio Tobón es gobernador de Antioquia

El candidato a la Gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón Franco, anunció que de ser elegido como mandatario del departamento, no apoyaría el proyecto minero llamado Quebradona, que se desarrollaría en Jericó.

Tobón Franco señaló que si bien “la minería es una gran posibilidad para Antioquia, sin embargo ésta debe de hacerse donde exista vocación y tradición; frente al desarrollo de Quebradona, he manifestado en repetidas ocasiones a los habitantes de Jericó y de toda esta parte del Suroeste, que no es un proyecto que este asociado a su cultura, su tradición y vocación, por lo tanto no tendrá respaldo nuestro desde la Gobernación para avanzar”.

Además, señaló que en vez de apoyar este tipo de proyectos, que irían, según él, en contravía de las tradiciones económicas de la región, se plantea, entre otras cosas, fortalecer la institución Julio C Hernández, construir la vía que comuníque a los municipios de Támesis, Jardín y Jericó y crear el Hospital General en el sector de Peñalisa, para que la subregión se pueda integrar de buena manera en salud y no dependan del área metropolitana.

El candidato reconoció que el turismo es la gran posibilidad de desarrollo económico para el Suroeste de Antioquia, y por eso plantea la ruta del suroeste, aprovechando los paisajes como el motor del desarrollo de la región.