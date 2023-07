Hinchas del Inter de Milán preparan protestas ante la inminente llegada de Cuadrado

Luego de que varios medios especializados anunciaran la posible llegada de Juan Guillermo Cuadrado al Inter de Milán, las redes sociales italianas explotaron por cuenta de los hinchas del equipo italiano que busca al antioqueño.

Y es que la bronca de los aficionados por Cuadrado viene de un hecho reciente en el que el jugador se enfrentó a Romelu Lukaku, en una gresca que terminó con los jugadores expulsados en medio de la semifinal de la Copa de Italia.

Los mensajes en las redes sociales son contundentes, incluso muchos piden la devolución del dinero pagado por los abonos, si finalmente fichan a Cuadrado.

El ambiente sin dudas es muy pesado para el ‘necocliseño’ que este martes 18 de julio deberá presentar exámenes para ingresar al equipo.

Hasta el momento ni el club ni el jugador han hablado al respecto y se desconoce si la reacción de los hinchas genere un cambio en las intenciones.

Uno de los mensajes de las redes sociales con el numeral Cuadrado, dice “no lo queremos (en mayúscula)! ¿Claro? ¡Retiro mi tarjeta y no vengo a San Siro por el resto de mis días!”.

#Cuadrado NON LO VOGLIAMO! Chiaro? Straccio tessera e non vengo a San Siro per il resto dei miei giorni! #Cuadrado NON LO VOGLIAMO! #Cuadrado NON LO VOGLIAMO! Chiaro!

— Francesco Cocchetti (@il_Franci_Coc) July 16, 2023