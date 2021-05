Sí a la protesta como expresión ciudadana, pero sin violencia

Con la situación actual que atraviesa el país es fundamental hablar de la importancia de cuidar el derecho a la protesta. Un derecho fundamental que tiene que respetarse independientemente del gobierno al que vayan dirigidas las críticas.

Por eso, como concejal de Medellín por Centro Democrático, envío un mensaje de protección a los manifestantes que lo hacen de manera pacífica, sin vulnerar los derechos de los demás, sin vulnerar el bien público y privado, sin vulnerar la vida de los miembros de nuestra Fuerza Pública, a quienes debemos acoger y respaldar, pero de igual forma, extender acciones en contra de quienes abusan de su posición dentro de la institución.

De igual forma, es innegable que dentro de las protestas hay un plan orquestado de delincuencia, vandalismo, terrorismo… y frente a esto se debe desplegar, sin lugar a duda, toda la fuerza y peso de las autoridades.

No, no y no se debe permitir por ningún motivo que vándalo-terroristas se sientan en la capacidad de generar caos y desestabilizar aún más el país, que ya bien golpeado está por la pandemia del Covid-19.

Lo hemos dicho y lo repetiremos siempre: los buenos somos más, hagamos valer ese sentimiento de unidad por ver un país mejor, donde la protesta sea promovida por ideales de construcción y no de destrucción. Siempre que realmente se quiera se pueden edificar consensos en pro de nuestra Colombia.