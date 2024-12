Protesta de taxistas en Medellín: estos son los recorridos y horarios

Resumen: Puntos de concentración: Medellín: Jumbo de las 65 (8:30 a.m.) Sabaneta: Carrera 47f con calle 79 sur (7:00 a.m.) Itagüí: Vía del Metroplús sentido sur-norte (calle 52B con calle 57, 7:30 a.m.) Caldas: Partidas de Primavera (7:00 a.m.) La Estrella: Estación La Estrella del Metro de Medellín (7:30 a.m.) Bello: Sector Niquía Calle Ancha (Avenida 33 por Imusa, 7:30 a.m.) Envigado: Estación de Bombero (7:30 a.m.) Recorrido: Av. Regional (sentido sur - norte) Autopista Norte (sentido norte - sur) Carrera 65, Av. San Juan, Av. Ferrocarril (hasta la Secretaría de Movilidad) Variante Caldas Avenida Guayabal (sentido sur - norte) Más información: Taxistas exigen control a plataformas informales y buscan indemnización. Movilidad en Medellín se verá afectada por protestas de taxistas.