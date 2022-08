Aprueban en la Cámara iniciativa para prohibir que la Fuerza Pública utilice animales para intervenir protestas

in

En la Plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó en segundo debate el proyecto de ley que pretende que la Fuerza Pública no use animales para intervenir y dispersar la protesta social.

En movilizaciones ciudadanas es recurrente ver a carabineros sobre sus caballos o a agentes con perros, aunque en el escenario suele haber ruidos fuertes, explosiones, emisión de gases o aglomeración de personas que pueden generar severas afectaciones a la vida e integridad de los animales.

Bajo esta visión, el representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Losada, presentó el Proyecto de Ley 260 de 2021 en el cual se “prohíbe el uso de animales para disuadir manifestaciones, motines, asonadas o cualquier otra afectación del orden público y se dictan otras disposiciones”.

Este pretende que se modifique la Ley 1801 de 2016, teniendo en cuenta “normas y obligaciones vigentes en materia de protección y bienestar familiar”.

“No guarda ni proporcionalidad, ni necesidad, el uso de animales, principalmente caballos o perros, como “herramientas” o medios para controlar el orden público, más cuando para estos efectos la fuerza pública cuenta con unos protocolos especiales que implican el uso de armaduras y armamento especial, teniendo en cuenta los riesgos que se derivan de dicha actividad”, se expresa en la ponencia que resultó pasando a la consideración del Senado de la República por conseguir solo tres votos en contra en el segundo debate en la Cámara.

El argumento es que los animales no cuentan con la misma protección en estos procedimientos y terminan afectados porque no “existen protocolos claros para su salvaguarda”, mientras en un escenario de alteración del orden público no “constituyen un apoyo efectivo para los miembros de la Fuerza Pública”.

Es decir que se pretende que los animales solo apoyen la labor de la Fuerza Pública en “aquellas funciones que puedan ser desempeñadas de forma efectiva”, como en el registro de personas o implementos en el caso de los perros o en la movilización de los uniformados a zonas rurales en el caso de los caballos.

El Proyecto de Ley 260 de 2021, de acuerdo con su autor, Juan Carlos Losada, se soporta en fundamentos jurídicos constitucionales, legales y jurisprudenciales, destacándose el derecho a un medio ambiente sano consignado en la Constitución Política del 91 en el que se incluye a los animales.

Por su parte, el representante Juan Carlos Losada, tras la aprobación del Proyecto de Ley en segundo debate de la Cámara, manifestó que “los animales no tienen por qué ser víctimas de la violencia entre humanos” y ahora el Ministerio de Defensa y la Policía deben ser garantes de los derechos de estos.

Ahora, el Proyecto de Ley debe pasar a debate al Senado y, en caso de ser aceptado, se enviará a sanción presidencial.

