¡Prográmese! Actuación colombiana en Champions y Europa League

Esta semana regresa la actuación de la Champions League y la Europa League donde habrá actuación colombiana en ambas competiciones e inclusó se podría darse el debut esperado del extremo Luis Díaz con el Liverpool en dicho torneo.

Actualmente quedan dos jugadores cafeteros para disputar la Champions League desde los octavos de final, el primero es el referente de la Vecchia Signora Juan Guillermo Cuadrado quien enfrentará al Villarreal, y el segundo es el «guajiro» que de seguro tendrá minutos frente al Inter de Milán.

→ Inter de Milan vs Liverpool

Estadio de San Siro

Miércoles 16 de febrero – 3:00 p.m.

→ Villarreal vs Juventus

Estadio de la Cerámica

Martes 22 de febrero – 3:00 p.m.

A debut for Luis Diaz 🇨🇴🔴

The first-ever Colombian to represent the Reds 🙌 pic.twitter.com/qZGNmHPKIn

— Liverpool FC (@LFC) February 6, 2022