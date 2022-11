¡Prográmese! La jornada 2 del Mundial de Qatar sigue: fechas y horas de los partidos

in

El Mundial de Qatar 2022 ya dio su primer sorbo, en el cual dejó varias dudas y sorpresas. Este viernes, 25 de noviembre, rodó la pelota en la segunda jornada, en la cual tuvieron acción los equipos del Grupo A y B, los cuales debutaron el domingo y lunes.

Resultados de los partidos de este viernes 25 de noviembre:

– Gales 0-2 Irán

– Qatar 1-3 Senegal

– Países Bajos 1-1 Ecuador

– Inglaterra 0-0 Estados Unidos

Próximos partidos:

Sábado, 26 de noviembre

5:00 am | Túnez vs Australia

Grupo D

TV: Directv Sports

8:00 am | Polonia vs Arabia Saudita

Grupo C

TV: Directv Sports, Caracol y RCN

11:00 am | Francia vs Dinamarca

Grupo D

TV: Directv Sports

2:00 pm | Argentina vs México

Grupo C

TV: Directv Sports, Caracol y RCN

Domingo, 27 de noviembre

5:00 am | Japón vs Costa Rica

Grupo E

TV: Directv Sports

8:00 am | Bélgica vs Marruecos

Grupo F

TV: Directv Sports, Caracol y RCN

11:00 am | Croacia vs Canadá

Grupo F

TV: Directv Sports

2.00 pm | España vs Alemania

Grupo E

TV: Directv Sports

Lunes, 28 de noviembre

5:00 am | Camerún vs Serbia

Grupo G

TV: Directv Sports

8:00 am | Corea del Sur vs Ghana

Grupo H

TV: Directv Sports, Caracol y RCN

11:00 am | Brasil vs Suiza

Grupo G

TV: Directv Sports, Caracol y RCN

2:00 pm | Portugal vs Uruguay

Grupo H

TV: Directv Sports