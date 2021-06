Fechas y horarios de los partidos de la fase de grupos de la Copa América

Este domingo 13 de junio comenzará la Copa América 2021, el certamen de selecciones con mayor antigüedad en el planeta.

La diez selecciones que hacen parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol estarán en acción en busca del codiciado título.

Esta competencia estaba programada para desarrollarse de manera conjunto entre Colombia y Argentina, sin embargo la compleja situación que atraviesa el país de cuenta de las protestas y lo altos contagios de Covid-19 impidieron que así fuera.

Por consiguiente, con el evento ya encima, la Conmebol decidió entregarle la sede a Brasil, que desde este fin de semana acogerá a los mejores de nuestro continente.

Lo anteriores son horarios de Colombia

Lea también: La Selección Colombia llegó a Brasil para disputar la Copa América

SOLO FALTA 1 DÍA 😃 para que comience la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆​#VibraElContinente

Só FALTA 1 DIA 😃 para que o continente comece a vibrar com a CONMEBOL #CopaAmérica 🏆​#VibraOContinente

One more day to go before the start of the 2021 CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 pic.twitter.com/gwL0YVWMbw

— Copa América (@CopaAmerica) June 12, 2021