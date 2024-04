Programa ‘Casa Mía’: Iniciativa de la alcaldía de Cali para impulsar la vivienda

La Alcaldía de Cali lanzó el programa «Casa Mía» para otorgar más de 4.500 subsidios de vivienda en un período de cuatro años.

Este proyecto busca reducir el déficit habitacional, generar empleo y dinamizar la economía local.

El programa incluye la entrega de subsidios en proyectos distritales, asignación para viviendas de interés social, mejoramiento de viviendas y legalización de asentamientos humanos.

Se espera que «Casa Mía» genere alrededor de 6.185 empleos en el sector de la construcción en 2024 y más de 100.000 empleos en todo el cuatrienio.

El alcalde Eder destacó la importancia de reactivar la construcción en la ciudad como un motor fundamental para la generación de empleo y el desarrollo económico. «Si no hay construcción, no hay empleo, y si no hay empleo, no hay bienestar para los ciudadanos», afirmó.

Por su parte, la secretaria de Vivienda Social y Hábitat de Cali, María del Mar Mozo Muriel, resaltó la importancia de este programa para facilitar el acceso a la vivienda propia a muchas familias de la ciudad. «Es uniéndonos en esfuerzos que lograremos superar el desafío del déficit habitacional», aseguró.

La iniciativa fue presentada durante el Foro de Ciudad «Acceso a Vivienda, metas y desafíos», y contó con una canción oficial para celebrar su lanzamiento.

Galeria de fotos:

Lea tambien: Avanza en la Cámara la reforma a la educación con miras a ser aprobada

Más noticias de Cali.