Prima de Karol G vive un drama desde la cárcel y compartió que la cantante ha estado pendiente de su historia.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

A través del podcast «La Celda» de Johanna Bahamón y su fundación «Acción interna» transcendió la historia de Diana Giraldo, la prima de Karol G quien se encuentra detenida por secuestro extorsivo con una condena de 26 años. Ella relató lo que vivió el día que se vio con la cantante por una coincidencia en el 2022; recordando el concierto que la paisa ofreció en el patio del Buen Pastor.

«Fue un día muy especial porque con ella llevábamos mucho tiempo sin hablar, sin vernos, más de 8 años, pero ella una vez viene acá, yo me paré ahí en la reja en el patio donde yo estaba, cuando la gente dice: ahí viene Karol G; y yo a la primera que veo entrar es a Jessica, mi otra primita y la empiezo a llamar, ella mira para todos lados y cuando me ve se para ahí en la reja, se toca la carita y se pone a llorar, luego ella ya me ve (Karol G)” relató Diana de ese momento. Donde también le expresó que cantaba como ella. Los relatos de Bahamón han servido para conocer su historia en donde resalta que la Bichota la está apoyando en estos duros momentos.

Su vida ha dado un giro porque se enamoró por cartas con su actual pareja y hoy tiene una bebé. Esta historia de vida demuestra que cualquier familia en Colombia o el mundo, no es exenta que un familiar caiga en una cárcel por malas decisiones. Por eso Diana Giraldo no busca en la actualidad ningún reconocimiento. Sino expresar que la vida le está dando una nueva oportunidad para el día que pueda volver a estar libre.

Prima de Karol G agradecida

Aún le quedan 16 año de condena, la sanación está presente todos los días cuando canta. Lo que ahora la motiva es recordar ese gran encuentro. «Fue un momento muy bonito porque es un lugar donde uno no quiere ver a nadie, menos a un familiar, a un conocido, una persona que uno aprecia no lo quisiera ver nunca en la cárcel. La vida es de oportunidades y esa fue una para mi en su momento, poder tener ese encuentro con ella, manifestarle ciertas cosas, que yo estaba necesitando y que he recibido una ayuda por parte de ella”. Añora cuando salga como prima poder no solo abrazar a Karol G sino a la familia que no ve por estar en esta situación.

Karol G visita al Buen Pastor en el 2022



Lee más noticias de entretenimiento.