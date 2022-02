¡Águilas busca volar sobre Techo! El equipo dorado por su primera victoria en Bogota

in

El conjunto de Águilas Doradas no ha tenido el comienzo imaginado, frente a Bucaramanga y a Once Caldas no consiguió hacer valer la condición de local ni diferentes acciones del partido para quedarse con los tres puntos.

Sin embargo el equipo de Leonel no desiste y trabaja ordenadamente para comenzar a ascender en cuanto a la racha de resultados.

Días atrás salió de la capital del país goleado en El Capmpín ante Santa Fe pero ahora sabe que no puede volver a permitirselo por lo que viaja con sus nuevos refuerzos con la idea de volar alto y afianzarse sus primeros 3 puntos.

Ficha técnica del compromiso

→ La Equidad vs Águilas Doradas

Fecha 4 Liga Betplay 2022-I

Jueves 3 de febrero – 2:00 pm.

Estadio de Techo, Bogotá

→Arbitraje

Juez central: JORGE DUARTE – SANTANDER

Asistente 1: DIONISIO RUIZ – CÓRDOBA

Asistente 2: YAIR PADILLA – MAGDALENA

4to árbitro: WANDER MOSQUERA – CMARCA

VAR: JOHN PERDOMO – HUILA

Asistente VAR: LUIS TRUJILLO – VALLE

Observador VAR: ALBERTO SANDÓN – FEDERACIÓN

→Historial:

Águilas Doradas y el Club Deportivo Equidad ya se han chocado en 25 presentaciones de las cuales el equipo antioqueño ganó 12, perdió 5 e igualó en 8 restantes.

También se han marcado un total de 59 goles, siendo 37 de ellos dorados y 22 aseguradores.

Posibles formaciones

→ La Equidad: Washington Ortega; Israel Alba, Nicolás Palacios, Yóiver González, Andrés Correa; Pablo Lima, Stalin Motta, Francisco Chaverra, Amaury Torralvo; David Camacho, Pablo Sabbag.

Entrenador: Alexis García.

→ Águilas Doradas: Christian Vargas; Mateo Puerta, Jean Pestaña, Oswaldo Henríquez, Alejandro Artunduaga; Felipe Jaramillo, Kevin Castaño, Juan Díaz, Cristian Marrugo; Jhonier Blanco, Marco Pérez.

Entrenador: Leonel Álvarez.

¡Los viajeros de Leonel! Convocados en Águilas

#EquipoProfesional | Estos son los convocados para la fecha 4⃣de Liga, donde visitaremos la capital ⚽️🔥

Con la @LoteriaMedellin llevan toda la suerte a Bogotá para traerse el triunfo 🍀#VamosÁguilas 🦅 pic.twitter.com/4cpMVSa0bq — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) February 2, 2022

