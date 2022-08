A través del programa Industrias de Talentos PP, la Alcaldía de Medellín facilitó que 350 personas tuvieran acceso a becas de técnicas laborales en enfermería, desarrollo de software, reparación de motos, administración, mercadeo y ventas. Hoy, 190 jóvenes de las comunas Santa Cruz y Doce de Octubre adelantan sus prácticas empresariales.

“Desde la Alcaldía de Medellín resaltamos la importancia del presupuesto participativo para lograr la inserción laboral de los ciudadanos. 350 personas se encuentran estudiando, adquiriendo habilidades, conectándose con el mundo laboral. La invitación es a seguir participando de presupuesto participativo y priorizando temas de talento y desarrollo económico”, indicó el subsecretario de Creación y Fortalecimiento Empresarial, Mauricio Valencia.

Las prácticas se enmarcan en diferentes modalidades, como docencia de servicio, pasantías, contrato de aprendizaje, proyecto productivo, emprendimiento y vinculación laboral. Entre las organizaciones que acogieron a los estudiantes se cuentan: Hospital del Sur, Hospital de la Estrella, Zero Azul, Grupo Excala, Mundo Yamaha S.A, Distribuciones BDB, entre otras.

“Soy estudiante de Administración y estoy ejerciendo mis prácticas para una empresa de investigación llamada Intecsi Solutions SAS. Durante mi formación he aportado conocimientos en diferentes ramas del programa, tales como nómina, recursos humanos, contabilidad y ofimática, entre otros, los cuales he logrado gracias al programa de Cencala, Colegio Mayor y Alcaldía de Medellín. No solamente me estoy beneficiando, sino también a la empresa en la que actualmente estoy laborando”, señaló Andrés Passos, beneficiario de las becas de técnicas laborales.

Industria de Talento PP tuvo una inversión de $2.849 millones y tiene el objetivo de acompañar a los habitantes de Medellín en educación complementaria, con el fin de formar a las personas y tener más oportunidades en el mundo laboral.

“A mi cargo tengo en este momento uno de los practicantes de la sinergia realizada entre la Alcaldía de Medellín y el Colegio Mayor. Esta persona ha venido a oxigenar nuestro proceso administrativo, nuestra fuerza laboral y nos ha ayudado con nuevos conocimientos. La invitación es para que todos los empresarios apoyemos este tipo de iniciativas, que generan resultados tanto para nuestras empresas como para los jóvenes que están en formación”, concluyó la empresaria Yenny Higuita.