El miércoles 6 de marzo marcharé para rechazar las nefastas reformas que propone el Gobierno Nacional. No podemos apoyar unos proyectos que carecen de estructura técnica, y que además, no presentan soluciones concretas para resolver las problemáticas que hoy aquejan a los sistemas existentes.

Por ejemplo, la Reforma a la Salud pretende que el Estado haga las veces de pagador y auditor de los recursos que se giran, una función que hasta ahora ejercen las EPS. Otro punto que preocupa, es el costo fiscal, pues no es claro cuánto costaría el proyecto, ya que el documento presentado no precisa las fuentes de financiación, ni los destinos y mucho menos la aprobación presupuestal.

Sigue al canal de WhatsApp de Opinión

Ni hablar de la Reforma Laboral que no detalla las condiciones para crear nuevos puestos de trabajo, ¿acaso el objetivo no es reducir la informalidad y el desempleo?. Ahora, el proyecto que busca darles una vejez digna a nuestros adultos mayores a través del sistema de pilares, está a un pilar de ser insostenible porque la balanza pensional es cada vez menos equilibrada, pues el número de cotizantes es menor a la población de adultos próximos a pensionarse.

Pero no solo los proyectos sociales son cuestionables, los últimos nombramientos también generan suspicacia, pues funcionarios que salieron del gobierno en medio de numerosos cuestionamientos, vuelven sin que se haya esclarecido su situación, este es el caso de Armando Benedetti y Laura Sarabia, presidente, ¿díganos, dónde quedó el cambio que prometió en campaña?, cuando gobierna con personajes que no tienen el mínimo respeto por los colombianos. Pero aquí no termina todo, pues al presidente también le pareció muy normal nombrar funcionarios que no cumplen con los requisitos mínimos de estudio y experiencia técnica para dirigir entidades como el Departamento de Prosperidad Social.

Por último, es sorprendentemente como antes el presidente defendía la institucionalidad, pero ahora que las cosas no le están saliendo como quiere la desafía al asegurar que de no ser aprobadas sus reformas las sacaría por decreto; presidente, ¿cuándo dejará de hacer campaña y se dedicará a gobernar?.

Aquí más Columnas de Opinión