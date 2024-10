¡Atención! Presidente Gustavo Petro anuncia día cívico el 19 de abril en Colombia

Resumen: El presidente Gustavo Petro decreta día cívico para ahorrar energía y agua en Colombia. La medida busca reducir el consumo de estos recursos en medio de la emergencia hídrica que afecta al país por el fenómeno de El Niño. Se pide a la población que no utilice la energía eléctrica al máximo posible y que disminuya el consumo de agua potable, especialmente en las grandes ciudades. El día cívico se celebrará este viernes 19 de abril.

El presidente Gustavo Petro decretó que este viernes 19 de abril sea un día cívico, para ahorrar energía y agua en el marco de la emergencia hídrica que hay en Bogotá y en otras zonas del país por cuenta del Fenómeno del Niño.

La medida se da en medio de la reciente crisis de los embalses en el país por cuenta del fenómeno de El Niño.

Sigue al canal de WhatsApp de Política

«Queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, para que podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en las grandes ciudades. No para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico», expresó el mandatario.

Le puede interesar: Detalles del homicidio del médico e incendió en la Clínica Medellín

“Estan a punto de llegar las lluvias. Tratemos de pasar juntos la emergencia sin racionamientos”, dijo el Jefe de Estado para anunciar el día cívico el 19 de abril en Colombia.

¿Qué es día cívico?

Un día cívico es una fecha designada para conmemorar algún evento importante en la historia de un país.

En Colombia, un día cívico es un día laboral ordinario que se declara generalmente relacionado con la participación ciudadana en una actividad importante para el país.

Es de anotar que en los días cívicos el descanso no es obligatorio, por lo que las actividades comerciales y laborales se desarrollan con normalidad.

Más noticias de Política