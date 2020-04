Presidente Duque se refiere a la situación que afrontan los venezolanos en el país: “Aquí nadie se puede lavar las manos”

“Aquí nadie se puede lavar las manos, nadie, frente a un tema tan sensible”, dijo este miércoles el Presidente Iván Duque al referirse a la situación que afrontan los migrantes venezolanos afectados por la pandemia del COVID-19.

En este sentido, el Jefe de Estado hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes a cumplir con la responsabilidad que les compete en materia de garantizar atención a los sectores más vulnerables, entre ellos los migrantes del país vecino.

“Hay algunos alcaldes que, de alguna manera, están tratando decir: ‘Es que ese no es mi problema’. Pero yo pregunto una cosa: ¿Hasta hace dos meses qué decían? ¿Hasta hace dos meses también decían lo mismo? No. Es una responsabilidad de todos. Aquí nadie se puede lavar las manos, nadie, frente a un tema tan sensible”, dijo.

“Políticamente nadie se puede lavar las manos; todos tenemos que actuar con un gran nivel de coordinación”, sostuvo el Mandatario en la entrevista que concedió a la Radio Nacional de Colombia.

Al respecto, anunció que el Gobierno Nacional buscará con los mandatarios locales y departamentales implementar un mecanismo de atención que, en la medida de lo posible, permita ayudar a esta población.

“Nosotros buscaremos la manera de cómo podamos articular con las alcaldías y gobernadores para que esa población migrante también tenga un nivel de atención”, dijo.

Además, el Presidente fue enfático en rechazar la xenofobia.

“Esa situación no la está viviendo solamente Colombia. Nosotros tenemos el 3 por ciento de nuestra población en migrantes. Lo mismo en Ecuador, lo mismo en Perú, lo mismo en Chile. Y a ninguno he visto yo donde entremos en una discusión haciendo xenofobia selectiva. No. Rechazo total a la xenofobia y buscar unos mecanismos de atención social en la medida de lo posible”, dijo.

Igualmente, recordó que entre los migrantes venezolanos hay personas colombianas.

“Porque resulta que muchos de esos migrantes también tienen hijos colombianos; o hermanos colombianos o mamá y papá colombianos, y todos tenemos que buscar una respuesta. Aquí nadie puede eludir el nivel de responsabilidad a atender a los sectores vulnerables”, puntualizó el Presidente Duque.