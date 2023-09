VIDEO. Presidente del Senado le exige respeto al presidente Petro

El presidente del Senado, Iván Name Vásquez, le salió al paso a las afirmaciones hechas por el presidente de la República durante el encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, realizado en Bucaramanga cuando señaló: “mientras más de combates las drogas, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes”.

Name dijo, en su réplica al jefe de Estado, que espera que las palabras de Petro hayan sido producto de un mal momento y no de una mala intención, pero que en cualquier caso son inaceptables por la investidura que ostentan los congresistas.

“Aquí reina la tranquilidad y la paz, y no va a ser por conducto mío que se quiebre nuestro entendimiento, nuestro afecto y nuestra armonía, pero no puedo aceptar como Presidente del Senado la referencia que ha hecho el señor Presidente de la República a nosotros”, dijo Name en el inicio de su réplica.

El Presidente del Congreso leyó las palabras pronunciadas por el Jefe de Estado en el Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria en Bucaramanga, “el Presidente de Colombia hace la siguiere declaración, ‘entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes y más se abraza el poder político con el narcotráfico’, no quiero que nos provoquemos en una confrontación con el Gobierno, quiero atribuirle esta referencia a un desafortunado momento”.

Sin embargo, Name fue claro en advertir que dichas palabras del primer mandatario son inaceptables: “hoy tengo que solicitarle al Presidente de la República que nos respete, nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos, no he hecho una referencia simbólica sino textual a sus declaraciones y solo quiero dejar aquí nuestra protesta y nuestro reclamo; no acepto, no aceptamos, rechazamos que nos señalen de esta manera”, subrayó el Presidente Name.

Además, le pidió al Presidente Petro que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes y no generalice tratando de socavar la dignidad, la representatividad y la legitimidad de la Rama Legislativa del Poder Público.

“El senado tiene una dignidad intocable, si él tiene referencia de algunos senadores que hoy están abrazados con el narcotráfico que lo diga, que no envilezca la condición que tenemos hoy y lo que representamos”, sentenció Iván Name Vásquez.

