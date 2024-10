Efraín Cepeda, senador costeño presidente del Partido Conservador Colombiano, aseguró que el ministro Luis Fernando Velasco falta a la verdad, cuando señala que tiene un acuerdo con esa colectividad para ayudar al Gobierno con el quórum en las discusiones de las reformas.

“Si son ciertas esas declaraciones del ministro Luis Fernando Velasco debo decirle, enfáticamente, que falta a la verdad, nunca me he reunido con él solo, siempre ante miembros de la bancada, y ante sus propuestas siempre las he rechazado y las rechazaré siempre de forma frontal”, señaló Cepeda.

El senador indicó que su Partido, por ley de bancadas, mantendrá su posición de decirle no a la reforma a la salud, además de oponerse a la petición de contribuir en la conformación de quórum, además de indicarle que hará lo posible porque esa reforma no pase.

“Dije que todas las formas que podamos emplear para que esa reforma nociva no salga a la vida como ley, pues las vamos a emplear y uno de ellos es romper el quórum, por eso jamás le acepté, ministro Velasco, si usted dice eso falta a la verdad y tengo testigos”, puntualizó el presidente del Partido Conservador.

