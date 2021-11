Así fue la presentación oficial de Pekerman con la «vinotinto»

José Néstor Pékerman fue presentado oficialmente en rueda de prensa como nuevo seleccionador Venezuela, donde comenzará su ciclo a partir de enero de 2022 y estará a cargo del equipo por los próximos cinco años, acompañado en su cuerpo técnico por Patricio Camps, Leandro Cufré y Fernando Batista.

La ceremonia de presentación del técnico argentino, comenzó con las palabras del presidente de la Federación de Fútbol de ese país, Jorge Giménez, quién aseguró que “es un día de alegría para el fútbol venezolano”.

Durante su alocución, Pékerman dejó entrever su cariño por el pueblo colombiano «soy un enamorado de Colombia y sigo con el corazón de los colombianos porque así me brindo yo», pero luego se enfocó en el nuevo reto: “Estamos empezando con ilusión. Se abre una esperanza con el objetivo que tenemos. Para la selección no hay mañana, el jugador debe pensar en el hoy”.

José Néstor Pékerman: “El camino nos ha acercado. Estamos con mucha ilusión. Vamos a dejar el corazón y el alma para llevar adelante a la #Vinotinto.” #PékermanEsVinotinto ⬇️ https://t.co/egUNhUegE3 — La Vinotinto (@SeleVinotinto) November 30, 2021

Los próximos enfrentamientos de Venezuela ahora con Pekerman a la cabeza:

La vinotinto es última en la eliminatoria con 7 puntos y ya sin opción alguna a clasificar, sin embargo los 4 partidos que restan rumbo a Qatar 2022 le serviran al argentino para comenzar a probar jugadores y armar su idea de juego con la selección vecina, pensando en futuras competencias.

→Venezuela vs Bolivia (finales de enero).

→Uruguay vs Venezuela (principios de febrero).

→Argentina vs Venezuela (marzo).

→Venezuela vs Colombia (marzo): Según como se desenvuelvan las otras tres fechas, a la selección Colombia le podría tocar ir a buscar la clasificación a Venezuela enfrentando a un Pekerman que no solo nos dio la alegría de la clasificación en 2014 y 2018 sino también es un perfecto conocedor del fútbol colombiano y las características de sus jugadores.

