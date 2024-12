Portero y personal de los Premios «Lo Nuestro» Univisión no dejaron pasar a dos integrantes de RBD y estos se fueron a cenar.

“Somos más grandes que esto” fue la frase que pronunció Christopher Uckermann en un video a no poder ingresar al recinto ante la insistencia de decirle al grupo de porteros y seguridad, quiénes eran. Christian Chávez lo acompañaba después de haber estado en la alfombra roja. De acuerdo a lo que se ha ido conociendo parece un capítulo de «aunque usted no lo crea de Ripley».

Los dos integrantes de RBD pasaron de las sonrisas y saludos a un malestar por la organización.

Aquí no aplicaba la típica frase colombiana «usted no sabe quién soy yo» porque los integrantes de RBD Christopher Uckermann y Christian Chávez tenían sus credenciales de invitaciones. Según Uckermann «los boletos eran equivocados y la asignación de mesas ya la había ocupado». Sorprendidos por «la organización extraña, los nominados no pudieron entrar al evento y optaron por irse a cenar».

Fue tanto el hype que luego desde el lugar que estaban cenando, supieron que habían ganado dos premios: Mejor Grupo o Dúo del Año y Mejor Tour. Así que Christopher Uckermann no se quedó con nada y sentenció: «Queremos decirles a los seguidores a nivel mundial que nos duele mucho haber venido hasta Miami, y al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”.

