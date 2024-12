Minuto30.com .- Un abogado, apoderado del Distrito de Bogotá, fue protagonista en una audiencia virtual de un hecho, que si bien no puso en riesgo la defensa de los intereses de Bogotá, si fue bochornoso; por lo que solicitó de manera unilateral dar por terminado su contrato.

El abogado habría decido «bañarse» durante una audiencia virtual en la que representaba al Distrito Capital, sin percatarse que había dejado encendida la cámara.

Ante tan bochornoso incidente, el jurista se habría excusado por su comportamiento «inapropiado» y solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá dar por terminado el contrato de prestación de servicios.

Alcaldía de Bogotá da la cara

La Alcaldía Mayor de Bogotá lamenta los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero de 2024, cuando el apoderado del Distrito en una audiencia virtual dejó accidentalmente encendida la cámara mientras se duchaba.

Queremos informar a la opinión pública que lo sucedido con el profesional del derecho fue un hecho aislado e involuntario que no afectó en absoluto la defensa de los intereses del Distrito Capital en el caso en cuestión. Es importante resaltar que el abogado pidió excusas por el incidente y por voluntad propia solicitó la terminación de su contrato de prestación de servicios.

La Alcaldía Mayor de Bogotá está en constante búsqueda de promover una cultura de transparencia, responsabilidad y respeto en todas nuestras acciones y relaciones, y reiteramos nuestro compromiso de trabajar incansablemente para lograrlo.

¿No tuvo tiempo de bañarse antes?

En el aire quedan algunos interrogantes frente a este tipo de comportamientos ¿El abogado no tuvo tiempo de bañarse antes de la audiencia? ¿por qué no se cumplen con protocolos para el teletrabajo? ¿El pecado fue ducharse durante la audiencia, dejar prendida la cámara o no atender con el profesionalismo suficiente la función por la que se generaba el cobro de sus servicios?

