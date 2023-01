El senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, renunció a sus funciones como Senador de la República, tal y como meses atrás ya lo había dejado entre ver.

El senador, en carta de dos páginas enviada al presidente del Senado, Roy Barreras, señaló que entró “a la política electoral con el ideal de transformar las viejas prácticas injustas y corruptas que ocupan las esferas del poder en nuestro sufrido país”.

En su carta de renuncia Bolívar también aprovechó para hacer un breve resumen de lo que ha sido su paso por la política nacional, en especial en el último año. “Nos empecinamos en cambiar las formas y la razón de ser del Senado de la República” expresó.

“Gracias a la confianza del hoy Jefe de Estado y los presidentes de los partidos y movimientos políticos que conforman el Pacto Histórico, tuve el honor de encabezar la lista más votada de la historia de las elecciones con un saldo de 20 curules obtenidas”, dijo el ahora ex senador.

Un logro de los últimos meses para el senador fue tramitar la Reforma Tributaria, sobre la que manifestó que “se convertirá en el pilar fundamental del salto social con el que se comprometió nuestro presidente en Campaña”.

Las razones de su renuncia

En la misma carta, Bolívar explica que “en mi caso, he dejado en pausa a mi profesión, mis finanzas, mi familia y mi preparación personal. Ha sido un esfuerzo que ha valido la pena, pero que no puedo mantener indefinidamente”.

He tomado la decisión de renunciar al Senado.

Este lunes empiezo a escribir una novela para el @CanalRCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida.

Gracias. pic.twitter.com/5LBSU6aIwC

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 31, 2022