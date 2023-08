¿Por qué Yoreli Rincón no está en el Mundial de Australia?

Si en Colombia se habla de Hazleydi Rincón, pocos, muy pocos, sabrán que se trata de una súper estrella del fútbol Colombiano, pero si les dicen Yoreli, identificarán de inmediato el nombre con una marca de buen fútbol.

Yoreli Rincón, actualmente en el Atlético Nacional, está lista para enfrentar, con el verde paisa, la Copa Libertadores y obtener, en su cuenta personal, el segundo título continental.

Por estos días que la selección Colombia de Fútbol Femenino está de moda por su muy buena participación en el mundial de la Fifa que se disputa en Australia y Nueva Zelanda, la pregunta siempre que la ´tricolor´ juega es ¿por qué Yoreli no está?.

La misma deportista, en entrevista para el Heraldo, contó un poco de las sensaciones que vive cada que ve a la selección en competencia.

Yoreli, quien además de jugar para el verde paisa, ha demostrado un enorme talento como comentarista en el programa el Vbar de Caracol Radio, indicó que, no haber vuelto a las convocatorias ha sido para ella, una dura tusa, que ya se le pasó.

A la estrella colombiana le consultaron sobre lo que siente al ver el mundial, y dijo que no le ha dado duro, al menos no tanto como en su momento como la Copa América del 2022 que se disputó en Colombia, sobre la que dijo que le dolió y prefirió no verla para no hacerse daño.

Pese a que Yoreli no lo dice, es un secreto a voces que la jugadora pudo haber sido ‘vetada’ luego de que en su momento hiciera reclamaciones frente a derechos como futbolista y en materia de premios.

Según narró, Nelson Abadía, el técnico de Colombia, nunca, en cuatro años, la ha llamado y dijo que es claro que, el hecho de no ser convocada, responde a temas que no son futbolísticos.

Por ahora Yoreli trabaja duro en Guarne para estar a punto con el verde paisa para disputar la Copa Libertadores que se jugará en octubre.

Yoreli ahora sonríe y disfruta, atrás le quedan esos días de dolor por no portar la camiseta amarilla de la selección.

