Pongo al nivel de Ricaurte a Jarlan y Andrade, Osorio se refirió al ‘buen jugador’ del Medellín

En la previa del clásico paisa 304, el entrenador Juan Carlos Osorio se refirió a las condiciones que tiene el volante de Independiente Medellín, Andrés Ricaurte.

Al respecto, el timonel verdolaga destacó el gran nivel del 10 del Poderoso y lo comparó en su plantilla con Jarlan Barrera y Andrés ‘Rifle’ Andrade.

“A mí me parece que Andrés Ricaurte es un buen jugador y a su nivel pongo a Jarlan, a Andrade. Pero jugar con un volante que aparte de su creatividad le ayude al equipo en otras funciones, me parece que es inaceptable pensar en no tenerlo”, remarcó el estratega risaraldense.

Osorio se refirió entonces a la posibilidad que tiene el rojo antioqueño de volver a salir con nómina suplente: “Como dije en la previa al clásico anterior, tenemos respeto y admiración por muchos jugadores del Medellín. Tienen jugadores importantes para ellos. Es una decisión de ellos si juegan Ricaurte, Reina, Cadavid”.