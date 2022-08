Suspenden e investigan a policías por darle una paliza a un hombre al que habían detenido

Tres agentes de la Policía de Arkansas, Estados Unidos, han sido suspendidos tras hacerse público un vídeo en el que se les ve dando una paliza a un hombre al que habían detenido.

A través de redes sociales han viralizado el video en el que se observa al detenido inmovilizado en el suelo por los tres agentes.

En las imágenes se ve como uno de ellos le golpea en varias ocasiones mientras que otro le da patadas en el cuerpo y el tercero ayuda a mantenerlo acostado y sin poder moverse.

Dos de los policías son ayudantes del sheriff del condado de Crawford y el tercero es un oficial de la Policía de Mulberry, una localidad de dicho condado.

Se pudo conocer que el hombre fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, el domingo que fue dado de alta fue trasladado a la cárcel del condado de Van Buren con múltiples cargos, que incluyen agresión en segundo grado, resistencia al arresto y amenazas terroristas, dijo la policía estatal.

Arkansas cop seen kneeing, face punching then grabbing hair of person & smashing person’s head into cement

From @MitchellMcCoy: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford Co. pic.twitter.com/UrZU2dq3PN

— David Begnaud (@DavidBegnaud) August 21, 2022