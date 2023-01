¿Choque de poderes? Policía acata decreto del Gobierno y suspende operativos contra cabecillas del Clan del Golfo

in

A pesar de que la Fiscalía General de la Nación dio respuesta negativa a la orden de suspensión de capturas contra 16 cabecillas del Clan del Golfo y «Los Pachenca», por su parte, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria le dio respaldo a la decisión del gobierno y determinó suspender provisionalmente las ofensivas contra estos criminales que han sido designados para los acercamientos exploratorios de paz en Colombia.

Según el alto oficial, la suspensión de operaciones contra los cabecillas obedece al decreto emitido por el Gobierno Nacional el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, recalcó que la Policía continuará las acciones policiales.

“Entre los operativos policiales, que es lo que está delimitado para no actuar frente a estos grupos que hacen parte del proceso de paz, hay una claridad legal y reglamentaria respecto a lo que ha dicho el Gobierno nacional”, declaró.

Cabe recordar, que el viernes 13 de enero, la Fiscalía expresó que no se pueden levantar las órdenes de captura porque no hay un marco normativo que aclare una ruta de sometimiento para este tipo de organizaciones criminales que no poseen estatus político.

Lista de suspensión de ordenes capturas

Cabecillas Clan del Golfo:

Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, conocido como ‘Javier’ o ‘Chiquito Malo’

José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias ‘Gonzalito’

Alexander Celis Durango, conocido como ‘Bayron’

Jorge Emilson Córdoba Quinto, conocido como ‘Negro Perea’

José Miguel Demoya Hernández, conocido como ‘Chirimoya’

Orlando Ostén Blanco

Luis Armando Pérez Castañeda

Alex Sierra Moncada

Cabecillas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Fredy Castillo Carrillo

Carmen Evelio Castillo Carrillo

José Luis Pérez Villanueva

Norberto Quiroga Poveda

John Rafael Salazar Salcedo

Cesar Gustavo Becerra Gómez

Eduar Castaño Morales

Santiago Rafael Pertuz Caballero

