El mayor de la Policía Nacional, Carlos Javier Arenas, fue capturado cuatro días después del fallecimiento del joven Brayan Niño, luego de que un tribunal militar encontrara material probatorio para acusarlo de ser el presunto responsable del homicidio.

En una entrevista con Semana, Arenas se refirió a lo ocurrido y manifestó que el ESMAD y el cuerpo de seguridad siguieron todos los protocolos aprobados por la ley durante las manifestaciones del Paro Nacional.

“La ley nos otorga las atribuciones para el uso de la fuerza cuando se necesita. Aquí se cumplieron todos los parámetros. Los disparos se hicieron bajo los reglamentos. Lo que sigue es reserva sumarial. Está por establecerse”, explicó.

Asimismo, el uniformado manifestó que no hubo intenciones de hacerle daño a las personas que se encontraban en el lugar, sin embargo, señaló que no se siente responsable por la muerte de Brayan Niño.

“Yo estaba cumpliendo con mi reglamento. Es lamentable el resultado. Se lo digo como padre, como hijo. Yo no estoy formado para hacer eso. No me arrepiento de nada”, agregó en ese mismo medio.

En su momento, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, lamentó la muerte del joven y manifestó que el Escuadrón Móvil Antidisturbios no tenía porque estar presente en el lugar donde sucedieron los hechos.

Brayan Fernando Niño Araque

24 años

Madrid, Cundinamarca pic.twitter.com/U1P6VD0tAR — ​ (@Indepaz) May 15, 2021