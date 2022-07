A disparos fue herido el patrullero Carlos Alfonso Lemus, cuando se encontraba de permiso para asistir al sepelio de su madre en el municipio de Lloró (Chocó). Los hechos tuvieron lugar el sábado nueve de julio, a manos de presuntos integrantes del Clan del Golfo.

La Policía informó en un comunicado, que se adelantarían reuniones de seguridad con las autoridades administrativas para evaluar los acontecimientos y adoptar medidas: “Inmediatamente se dispuso la confirmación de un equipo élite para dar con los responsables en el menor tiempo posible”, reza el documento.

Mientras que a través de un video el comandante de la Región Seis de la Policía, general Gustavo Franco, habló sobre los últimos ataques contra miembros de la institución: “Se afecta la vida y la integridad de nuestros policías (…) se trata de un uniformado que estaba con permiso para asistir a las exequias de su señora madre”, dijo el Oficial.

Policía herido fue citado para asesinarlo

Según el relato del uniformado la tarde del viernes ocho de julio recibió una llamada de un presunto miembro del Clan del Golfo: “En horas de la tarde me llama un señor y se identifica como jefe de los paracos y me dice que yo por qué estoy en Lloró. Le digo que yo soy de allí y es estoy porque enterré mi madre y le voy a realizar las novenas. Me dijo que estaban en plan pistola y que la orden es matar policías uniformados y de civil. Él me dice ´de todas maneras relájese que no va a pasar nada, ya se la perdono por eso´”, contó mientras era atendido.

Narró además que, al día siguiente de la conversación telefónica, fue citado por la misma persona para hablar personalmente: “Cuando voy me empiezan a disparar a la cabeza, me empecé a cubrir con mis brazos y salí corriendo”.

El policía recibió varias heridas en su pierna derecha y ambos brazos. Inicialmente recibió atención en un centro asistencial de la localidad, el patrullero fue trasladado a Quibdó para ser intervenido por las lesiones.