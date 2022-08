Más de 3 mil policías estarán cuidando de los 695 eventos de la Feria de las Flores

La Policía informó que ya tiene listo el dispositivo de uniformados que cuidaran de las actividades de la Feria de las Flores.

El brigadier general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá manifestó, «igualmente como lo es para la comunidad de Antioquia, para la Policía también es una gran alegría poder asumir este reto, estar pensando en seguridad, en brindar una Feria segura».

«Nos hemos estado preparando muy minuciosamente», añadió.

La Policía informó que para la versión número 65 de la Feria de las Flores, la Policía Nacional tiene previsto un total de 3.300 hombres y mujeres, desplegando las diferentes capacidades humanas y tecnológicas.

En un comunicado oficial, la Institución indicó que desarrollarán diferentes planes de control como verificación de licor adulterado y de contrabando, antecedentes y registros a personas, además implementará campañas preventivas en sectores bancarios, comerciales y residenciales, perifoneo con recomendaciones de seguridad y protección con el fin de evitar delitos como hurtos, lesiones personales, explotación infantil, homicidio y la extorsión.

Para el 15 de agosto 4.500 policías cubrirán y acompañarán el desfile de silleteros que inicia desde el corregimiento de Santa Elena hasta Medellín.

La Policía dio recomendaciones para evitar robos durante la feria

También dieron una serie de recomendaciones a los ciudadanos para evitar ser víctima de delincuentes

– Evite el uso de artículos valiosos y llamativos a simple vista.

– No se distraiga usando el celular u otros equipos electrónicos.

– Procure no esperar el transporte en sitios oscuros.

– Trate de no hacer compras en los semáforos.

– No tome siestas mientras se moviliza en el transporte público.

– Evite portar más dinero del necesario y no lleve tarjetas de crédito o débito que

no usara.

– No pierda de vista su tarjeta de crédito o débito al momento de hacer compras.

– Tenga precaución con sus pertenencias y con personas extrañas. Aunque

estamos de fiesta, personas inescrupulosas pueden aprovechar los eventos

masivos para cometer delitos.

– Informe a familiares y amigos el sitio al que deseas asistir como medida de

precaución.

– Ante cualquier actitud sospechosa durante el desarrollo de los eventos de la

feria invitamos a los ciudadanos a informarnos de manera inmediata a través

de la línea de seguridad y emergencias 123.

