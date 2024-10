Siempre he creído firmemente que los sueños que tengamos los podemos convertir en realidad. Conozco personas que utilizan mucho la frase, ¨algún día voy a lograr…¨ Muchas veces ese algún día no llega. Por diversas razones. Una de ellas es porque los sueños requieren planificación. Requieren ponerle fecha límite. Requieren un plan de acción, porque si lo dejas en palabras no se realizan.

Tiempo atrás estaba pasando un momento muy difícil en mi vida. Terminaba una relación fallida de más de una década. Comenzaba una nueva vida sola. Entonces me dije a mi misma que había llegado el momento de hacer mis sueños realidad. Enfocada en mi meta creé un plan estratégico. Me enfoqué en ayudar a la mayor cantidad de familias posibles a tener su hogar. Como agente de bienes raíces licenciada en la Florida, decidí destacarme con programas innovadores diferentes. Hice alianzas estratégicas. Escribí una Guía para Relocalizarse en la Florida, Un Manual para Comprar Casa en la Florida, y un Manual para Vender tu Casa en la Florida, que ha ayudado a muchas familias. Los medios me reconocieron como real estate influencer. Un día recibo una llamada de mi bróker. Me sorprendí cuando me dijo que estaba haciendo un trabajo fantástico y que iban a reconocerme como Multi Million Producer Realtor. Ese reconocimiento me impactó pues no lo esperaba. Recibir mi premiación junto a mi ahijada Raisa me entusiasmó aún más.

En plena pandemia dupliqué mi salario. El éxito que puedas tener en la vida no depende de las circunstancias, depende de tu actitud. Cuando creas conciencia de lo que puedes lograr todo es posible. Puedes verlo con tus propios ojos. Vivir lo insospechado. Me prestaron un libro escrito por una puertorriqueña ingeniera que decidió renunciar a su empleo en el gobierno para reinventarse con su empresa propia. Fue apasionante leerlo. Ese poder de reinventarse proviene del poder de tus sueños. Lo que sueñas puede ser una realidad. Depende de ti, no de las circunstancias. No te desanimes si las cosas no salen como planificas. Busca la forma de lograrlas. Yo encomiendo todos mis proyectos a Dios, pero acciono para lograrlos.

Abogada, empresaria, conferencista y agente de bienes raíces internacional. Visita su sitio web: www.latinasempowerment.com

Aquí más Noticias de Opinión