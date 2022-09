La pobreza argumentativa de la oposición que nos lleva al dolor

Si bien es claro que quienes hasta hace más de 3 semanas gobernaban el país, hoy son oposición, también es claro, que no saben nada de hacer oposición y solo se mantienen haciendo el papel de influencer de colegio.

La falta de argumentación es la clave para que una oposición sea el fracaso que hasta el momento ha sido la derecha colombiana, antes creían que todo se les debía a ellos, y por lo tanto, también se aseguraban de aplastar cualquier riesgo de una oposición argumentada, pues el país se dio cuenta que sí existen realidades maquilladas por uribistas inescrupulosos, que las mentiras, la corrupción y la falta de interés por el bienestar del pueblo, fueron cartas permanentes en el anterior gobierno.

No obstante, siempre vendían la imagen de bienestar ante el mundo, cuando el país estaba pasando por su peor momento, pues la economía estaba en crisis, la violencia estaba incrustada en todos los rincones del país, la pobreza aniquilaba a menores que aguantaban hambre día y noche, el olvido absoluto del estado, hacía que los criminales se apoderaran de los territorios donde la fuerza pública no tiene acceso, pues su ausencia era evidente y les dejó tomar mucha ventaja.

Hoy mis dedos escriben con tristeza, con dolor como siempre lo he sentido al saber que siguen matando a policías, niños siguen muriendo, muchos colombianos no tiene comida ni techo donde dormir, por eso mi rechazo a lo que heredamos y que no se ha podido subsanar, porque el surco que ha dejado el gobierno anterior es tan profundo, que no se curará en los próximos días, y tal vez, en muchos meses, así nos tocará seguir siendo testigos de la violencia que dejó como herencia el modelo de gobierno uribista que cercenó las ganas de progreso para muchos olvidados. Las ganas de vivir.

Eso es lo que hoy hace la oposición, buscar culpabilidad cuando la culpa esta debajo de la cama de ellos, reaccionar sin argumento ante cualquier situación, ser cómplices de una historia que era continua en el gobierno anterior y ellos mismo la alimentaban, pero hoy, la censuran.

Ellos no son valientes que ponen el grano de arena para que estas injusticias acaban, ellos mismos son quienes promoviendo grupo de defensa al margen de la ley, son loque hacen correr sangre en las montañas y ciudades de Colombia, la sangre de nuestros hermanos que casi siempre son olvidados.

Así que, si usted es oposición, argumente antes de opinar, sino busque dar solución, porque entonces usted hace parte del problema.