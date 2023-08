VIDEO ¡Pobre perrito! Denuncian maltrato animal en Medellín: ‘le pegas porque no se puede defender»

in

En redes sociales se hizo viral un video que provoca mucha impotencia, donde se ve como un hombre que paseaba a su perro, de un momento lo coge a pata.

El video fue grabado por otro hombre quien veía la dolorosa situación y quien además, no pudo quedarse callad y le gritó varias cositas a este descarado maltratador.

«Páguele, Péguele una ahí, ahí si no le pega. Atarbán, ¿porque él no te alza la mano?, ah? ¿porque él no te alza la mano?, gono… Atarbán…» Le gritaba el hombre que grabó para dejarle claro que vio la agresión que le hizo a este indefenso perrito.

Junto a la publicación de este video, se compartió un comunicado donde aparentemente la Fiscalía de la nación se encuentra buscando a este hombre por el delito de maltrato animal.

Nos reportan este caso de maltrato animal en Medellin. Aun no tenemos información donde fue. @PoliciaMedellin @seguridadmed @FiscaliaCol pic.twitter.com/RlP6ggb6bR — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 1, 2023

Sigue al canal Orden Público en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va4YD6gFCCoePYGbgg2L

Vea más noticias de Medellín.