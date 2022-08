El periodista Pirry recordó cuando lo ‘echaron a la calle’. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, habló sobre la cancelación de su programa “en medio de una cantidad de rumores de censura”.

Pirry contó algunos detalles de su vida antes y después de la cancelación de su programa en reconocido canal de televisión colombiana.

«NO PUDE AGUANTAR LAS LÁGRIMAS. Cuando me quitaron mi programa de una manera humillantes e injusta, mi mamá me decía que “cuando una puerta se cierra, otra se abre”. Yo le decía “mamita, no me de consuelos pendejos”. ¿Están pasando un mal momento? Véanse este video, que de pronto por ahí les dejo una chispita», expresó en el post de Instagram.

“Me quitaron mi programa de una manera humillante e injusta. (…) Salí absolutamente decepcionado y triste. Y con ese problemita que tengo, caí en depresión”, confesó.

‘Especiales Pirry’ se transmitió por el canal ‘RCN’ entre 2002 y 2016.

Pirry habla de cuando cerraron su programa