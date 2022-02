“Me atropelló otro ciclista, en una bajada»: Pirry raspones y magulladuras

in

A través de sus estados de Instagram, Pirry publicó un video en el que mostraba como le habían quedado sus rodillas luego de un accidente que tuvo con un ciclista.

«Raspado hasta el cu%0 y un poco ‘emputadito’, hace dos días hacia un contenido para FB, recomendado que nos cuidáramos los ciclistas por qué ciertos conductores ( unos pocos ) y los hampones están convirtiendo nuestro deporte en dé riesgo», dijo el comunicados en su post de Instagram.

En el escrito del video también detalló: «ayer me atropella otro ciclista y se vuela. Se me olvidó extender la invitación a ser más prudentes a nosotros mismos. No fue nada , solos raspones y magulladuras» expresó Pirry.

Aunque el accidente no paso a mayores, Pirry se desahogó en redes sociales.