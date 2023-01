Piqué habría intentado regresar con Shakira estando con su nueva pareja

El lanzamiento de ‘Session #53’ de Shakira y Bizarrap que se supone es una dedicatoria que la cantante le hace a su ex pareja Gerard Piqué generó todo tipo de reacciones.

De acuerdo a lo dicho por la colombiana en su canción, ella no regresaría con Piqué por ningún motivo pues no en vano le cantó: «Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques», palabras que abrieron la posibilidad de que el exjugador del Barcelona le habría pedido una segunda oportunidad.

Justamente, la probabilidad de reconciliación nombrada por la barranquillera prendió las alarmas de sus seguidores, pues aunque es claro que la relación con Piqué terminó, él ya le tenía reemplazo, aunque todo indica que estando con su nuevo amor, Clara Chía, el exfutbolista habría intentado reconstruir su familia con Shakira, quien le tuvo dos hijos.

Conforme a la información del paparazzi Jordi Martin, una persona cercana a la artista habría sido quien reveló la situación entre la pareja que duró cerca de 12 años, ya que según su relato, en abril del 2022 la cantante y el futbolista tomaron la decisión de separarse, pero fue un mes más tarde que él le habría pedido reconsiderar la ruptura a la madre de sus hijos, hecho que supuestamente pasó cuando él ya se encontraba con su nueva pareja.

