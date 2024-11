En redes un divertido momento vivió el cantante colombiano cocinando un ajiaco con un ingrediente que lo confundió.

Pipe Bueno fue invitado a un espacio de cocina en lo que parece un acercamiento a la cultura mexicana. De acuerdo a la invitación era un «ajiaco colombiano» muy santafereño como es la costumbre cuyos ingredientes son:

pechugas de pollo

papa sabanera pelada y cortada en tajadas medianas

libras de papa criolla pelada y cortada en tajadas grandes

taza de crema de leche

taza de cilantro picado

hojas de guascas

taza de alcaparras

mazorcas tiernas partidas por la mitad

aguacate cortado en tajadas

ramitas de cilantro

tallos de cebolla

dientes de ajo

sal al gusto

La sorpresa vino cuando Pipe, evidenció que uno de sus ingredientes «las hoja de guascas» para que le diera un saber en específico, confundió con la palabra «ayawasca» e incluso pronunció varias veces. A lo que el Chef manito le dijo «no manches es que en México wasca tiene otra fama y no se si la has escuchado«. La cara de Pipe Bueno fue divertida al preguntar si había pronunciado bien. Refiriéndose»a la hoja que le da sabor al ajiaco». Cuando le dicen que es «guasca» las risas y «un borramos del Chef» se notó la embarrada de su «ajiaco potenciado«. Ya que «wasca en México es una referencia al semén«. Pipe en otro cuadro del video cocina dijo «con razón yo ese días estaba …(gesto de ojitos y mareado) así». Risas y risas que el Chef afirmó con un puño: «el Pipe lleva mondá».

Para rematar Pipe repite con un gesto de puño afirmado que tiene «mucha» y la producción editan el audio con pitos para tapar lo dicho. Momentos de cocina divertido para el cantante que partirá a México y deberá tener cuidado de decir palabras colombianas, que en otros países tiene doble y picante sentido. Esta prueba de fuego ocurrió en «La Chef House» programa de comida mexicana en YouTube.

Video Pipe Bueno «Ajiaco Potenciado»

