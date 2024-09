Pillado Yatra aún le coge la mano a Aitana en un aeropuerto y se habla que «donde hubo fuego cenizas quedan» dice el popular dicho.

Estos del cotilleo español como Paloma Barrientos de «Vanitatis«, no se quedan con nada y ahora vuelven a cogerla con Sebastián Yatra y Aita Ocaña Morales o simplemente «Aitana«, quienes fueron vistos en Londres. «Unidos de nuevo y tomAdos de la mano«. Todo ocurrió, el pasado sábado 9 de marzo los testigos aseguran que, «recorrían de la mano una zona del aeropuerto de Heathrow a las 15:46». Para más señas, ella lo esperaba mientras hablaba por teléfono. «Yatra compró un emparedado y una bebida. Hubo un momento de despiste, que le hizo tropezar con una viajera, con la que se disculpó» Cuenta que ésta sí la había reconocido: “Fue muy amable y me pidió disculpas. Le dije que no pasaba nada”. Los tórtolos Sebastián y Aitana, siguieron su camino otra vez de la mano, según los periodistas del corazón, dejando ver que, «han retomado su relación. Al menos, los gestos así lo prueban». Ambos dejaron la terminal y «se dirigieron a la salida, donde les esperaba un vehículo en el aparcamiento».

Yatra y Aitana tendencia en redes

En redes sociales y medios españoles, no se habla sino de «Sebastián Yatra y Aitana han vuelto», «Yatra cazado de la mano con Aitana», «Renace el Amor» y se imaginan si hacen la búsqueda de los nombres de los cantantes de nuevo.

