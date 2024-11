¡Pilas! Medellín y municipios de sur del Valle de Aburrá tendrán interrupción de acueducto

Resumen: Entre las 10:00 p.m. del lunes 29 de abril y las 3:00 a.m. del martes 30 de abril: De calle 48D sur hasta calle 49D sur entre carrera 43A y carrera 39A. De calle 49D sur hasta calle 53C sur entre carrera 42D y carrera 40. De calle 53C sur hasta calle 61B sur entre carrera 41B y carrera 40. Sabaneta: Entre las 10:00 p.m. del lunes 29 de abril y las 3:00 a.m. del martes 30 de abril: De calle 55 sur hasta calle 56 sur entre carrera 38 y carrera 40B. La Estrella: Entre las 8:00 p.m. del martes 30 de abril y las 4:00 a.m. del 1 de mayo: Calle 79 sur hasta calle 77 sur entre carrera 50 y carrera 52A. Itagüí: Entre las 8:00 p.m. del martes 30 de abril y las 4:00 a.m. del 1 de mayo: De calle 22 hasta calle 30 entre carrera 42 y carrera 56A. De calle 30 hasta calle 32 entre diagonal 47 y carrera 59. De calle 32 hasta calle 36 entre carrera 50A y carrera 57. De calle 36 hasta calle 38 entre carrera 52A y carrera 59. De calle 35 hasta calle 39 entre carrera 58 y carrera 64. De calle 36A hasta calle 39A entre carrera 60 y carrera 66. Medellín (1 de mayo): De 1:00 p.m. a 7:00 p.m.: De calle 20A hasta calle 26 entre carrera 84 y carrera 84BC. De calle 26 hasta calle 26B entre carrera 83B y carrera 84. De calle 26B hasta calle 32 entre carrera 81 y carrera 87. De calle 32 hasta calle 32C entre carrera 83 y carrera 87A. De calle 30 hasta calle 31 entre carrera 87C y carrera 89D. De calle 31D hasta calle 31E entre carrera 87A y carrera 89D. De calle 31B hasta calle 31CB entre carrera 89DD y carrera 89EE. De calle 27 hasta calle 28 entre carrera 87B y carrera 89D. De 1:00 p.m. a 7:00 p.m.: De calle 29 a calle 27 entre carrera 76 y carrera 81. De calle 27A hasta calle 20A entre carrera 75 y carrera 83. De calle 20A hasta calle 4E entre carrera 76 y carrera 84F. De calle 8 a calle 22 entre carrera 72 y carrera 76. De calle 24 hasta calle 27A entre carrera 75 y carrera 76. De calle 25 hasta calle 30 entre carrera 76 y carrera 81. De calle 19B hasta calle 27 entre carrera 81 y carrera 83B. De calle 18 hasta calle 20 entre carrera 84F y carrera 89. De calle 14B hasta calle 18 entre carrera 90 y carrera 93A.