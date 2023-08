VIDEO. Piedad Córdoba denuncia hostigamiento mediático en su contra

La senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, anunció este martes que emprenderá acción es judiciales, nacionales e internacionales, contra quienes la han querido involucrar con el asesinato del candidato presidencial del Ecuador, Fernando Villavicencio, y aseguró que no entiende cómo le endilgan el poder supranacional de incidir en la política del vecino país y mucho menos, darle connotaciones de poder criminal y sicarial.

“¿Por qué me quieren emparentar con los tristes y delictuosos hechos de Ecuador? ¿Por qué quieren construir una narrativa que involucra al partido de Rafael Correa que puntea las encuestas, al Gobierno de Petro y a mí en particular con la muerte del candidato de derecha?”, se preguntó la senadora Córdoba durante la rueda de prensa que concedió en el Capitolio Nacional.

Al advertir del inicio de acciones judiciales para defender su nombre y su honra, la congresista de la UP señaló que tanto familiares del asesinado dirigente político ecuatoriano, como algunos medios de comunicación salieron a acusarla del crimen, al igual que a la corriente progresista del ex presidente Correa, hecho que calificó de ligero y sin el cumplimiento del deber investigativo.

“Si quieren encontrar culpables, solo basta mirar los factores desestabilizantes de la multicrisis ecuatoriana, la preponderancia de los carteles del narcotráfico de Sinaloa y el albanés, el desgobierno desde el mandato de Lennin Moreno y la corrupción del presidente Lasso, lamentablemente Ecuador está reeditando la tragedia colombiana de los años 80 y 90”, puntualizó Piedad Córdoba.

Piedad Córdoba recordó que en su momento desmintió cada una de las afirmaciones que hiciera el asesinado Villavicencio, quien la relacionó con negocios de Alex Saab, así como las relaciones del asesinado dirigente político con el actual Fiscal de Colombia y con el ex presidente Duque, quienes pretendieron señalarla de negocios ilícitos en el vecino país, sin aportar prueba alguna que la incriminara con las denuncias hechas en su contra.

“Rechazo rotundamente, no solo los infundios que me emparentan con el abominable asesinato, sino a los medios de comunicación que quieren asumir la conducción de la política nacional, que quieren ocupar el espacio de los partidos y, desde posturas claramente de derecha, quieren eliminar la voz adversaria de los que no pensamos como ellos, los grandes medios de comunicación no defienden la democracia sino que la destruyen, cuando no dejan prosperar el disenso y las voces críticas, quieren enlodar la imagen de los demócratas y revolucionarios, para descalificarnos y sacarnos de la contienda política”, subrayó Piedad Córdoba.

En medio de su declaración, la Senadora anunció la realización de un debate de control político al papel de los medios de comunicación, a la forma como se han apropiado del espectro electromagnético del país, obstaculizando el nacimiento y progreso de nuevos medios de comunicación y generando una matriz de opinión uniformada y alineada con sus intereses particulares.

