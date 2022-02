Piedad Córdoba calificó de «persecución» la captura de su hermano, quien fue vinculado al narcotráfico

in

Tras la captura de su hermano Álvaro Córdoba Ruiz, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, la exsenadora Piedad Córdoba se pronunció al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, la exsenadora rechazó el hecho, calificándolo como una «persecución» hacia su familia. “Basta de persecución política contra mí y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial”, trinó Piedad Córdoba.

Además, Córdoba manifestó que ya denunció los supuestos montajes que tienen en contra de ella ante la Comisión de la Verdad. “Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar, como no lo han hecho las anteriores”, manifestó.

Asimismo, Piedad Córdoba reprochó el actuar de las autoridades, alegando que ocultaron la detención de su hermano durante casi un día, pues según manifestó, su hermano fue capturado el miércoles 2 de febrero y solo hasta este jueves 3 se hizo pública su captura.

“¿Por qué si mi hermano fue capturado desde el día de ayer se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy? (…) ¿Por qué se guardó secreto sobre su retención? ¿Por qué sus captores le preguntan sobre mí? ¿Qué pruebas sustentan esta intervención en las elecciones?”, escribió.}

El hermano de la exsenadora es requerido es extradición en los Estados Unidos, por los delitos de tráfico de estupefacientes, además de sus nexos con las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Gentil Duarte’.

