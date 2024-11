«No podemos relajarnos, la meta es 15»: Alcalde Galán pide menos consumo de agua tras racionamiento en Bogotá

El séptimo turno del racionamiento de agua terminó a las 8:00 a. m. de este sábado 27 de abril, y fue uno de los días con mayor consumo en la capital del país.

«No podemos relajarnos, la meta es 15»: dijo el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Y agregó: “Ayer el consumo subió considerablemente e incluso fue más alto que el mismo día del primer ciclo. No podemos permitir que esto se convierta en una tendencia. Tenemos que bajar más nuestro consumo. Ayer, 26 de abril, el consumo fue de 16.04 metros cúbicos por segundo. No podemos relajarnos, la meta es 15”, señaló.

Durante la rueda de prensa este sábado, anunció que el nivel de los embalses del Sistema Chingaza es de 16,09 %.

Además, recalcó que la meta de abril es llegar al 20 %.

«Bogotá nos necesita unidos. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Juntos vamos a superar esta crisis, pero no podemos relajarnos. Duchas de tres minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico», expresó el alcalde Mayor.

